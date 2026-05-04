Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στο προαύλιο του ναού, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Συγκεκριμένα, τέσσερα μεγαλόσωμα αγριογούρουνα μαζί με τα μικρά τους βρέθηκαν στον χώρο της εκκλησίας και κινούνταν ήρεμα, προκαλώντας περισσότερο περιέργεια παρά ανησυχία σε όσους βρίσκονταν εκεί και παρακολουθούσαν το ασυνήθιστο θέαμα.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον χρήστη που ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο TikTok να σχολιάζει με χιούμορ: «Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι», δίνοντας μια πιο ανάλαφρη διάσταση στο συμβάν, καθώς στον χώρο φαίνεται να πραγματοποιούνταν προετοιμασίες για γάμο.