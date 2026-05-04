Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει διεθνώς το περιστατικό που εκτυλίσσεται σε κρουαζιερόπλοιο που εκτελούσε υπερατλαντικό ταξίδι, καθώς πολλαπλοί θάνατοι και επιβεβαιωμένα κρούσματα συνδέονται με πιθανή εμφάνιση χανταϊού εν πλω. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, την ώρα που παραμένει ασαφές πώς ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η μόλυνση στο πλοίο.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει από την πόλη Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς τρεις επιβαίνοντες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη τρία άτομα έχουν νοσήσει, με έναν εξ αυτών να δίνει μάχη για τη ζωή του σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι από την Ολλανδία, ηλικίας 70 και 69 ετών. Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά την άφιξη του πλοίου στο νησί Αγία Ελένη, το οποίο αποτελεί βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Το τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του είναι επίσης άνδρας ολλανδικής καταγωγής και η σορός του παραμένει στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, βρίσκονται σε εξέλιξη εργαστηριακές αναλύσεις και επιδημιολογικές μελέτες, ενώ παράλληλα παρέχεται ιατρική υποστήριξη τόσο στους επιβάτες όσο και στο πλήρωμα.

Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, έχοντας διαγνωστεί με τον ιό. Όπως αναφέρουν οι Αρχές της Νότιας Αφρικής, εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διαδρομή από την Αγία Ελένη προς το νησί της Αναλήψεως και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική στο Σάντον.

Την ίδια στιγμή, δύο μέλη του πληρώματος έχουν επίσης νοσήσει, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο. Οι δύο ασθενείς εξακολουθούν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ οι ολλανδικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού τους. Η εταιρεία κάνει λόγο για «σοβαρή ιατρική κατάσταση» που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλοίο.

Οι Αρχές της Ολλανδίας έχουν αναλάβει τον συντονισμό πιθανής επιχείρησης επαναπατρισμού, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει δοθεί άδεια αποβίβασης από τις τοπικές Αρχές, λόγω φόβων για ενδεχόμενη διασπορά του ιού στον τοπικό πληθυσμό.

Την ίδια ώρα, επιδημιολόγος που μίλησε στο BBC εκτίμησε ότι τα άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν από την επιβίβασή τους, εξαιτίας της μεγάλης περιόδου επώασης που χαρακτηρίζει τον χανταϊό.

Όπως επισήμανε, τα περιστατικά λοίμωξης από τον συγκεκριμένο ιό είναι σπάνια, ενώ ακόμη πιο ασυνήθιστη είναι η εμφάνισή του σε περιβάλλον κρουαζιερόπλοιου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά, Ντέιβιντ Σάφρονετς, δήλωσε στο BBC ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του χανταϊού.

Όπως εξήγησε, η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται κυρίως στην υποστηρικτική αγωγή, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, την άμεση ιατρική παρέμβαση και τη νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες.

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου», κατέληξε.