Ενεργειακή αναβάθμιση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Περάμου, προβλέπει η προγραμματική σύμβαση, ύψους 522.000 ευρώ, την οποία συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο δήμαρχος Παναγιώτης Μαργέτης.

Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ «Αττική 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κουφωμάτων, λέβητα κεντρικής θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στη σύμβαση σημείωσε ότι αποτελεί μέρος της στρατηγικής, που μετατρέπει ευρωπαϊκούς πόρους σε απτό έργο για τις τοπικές κοινωνίες τονίζοντας: «Στην περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, με στόχο σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφερόμενος στον δήμο Μεγαρέων είπε ότι με τον δήμαρχο Παναγιώτη Μαργέτη υπάρχει στενή συνεργασία προκειμένου «να δώσουμε στον τόπο σύγχρονες υποδομές και αναπτυξιακή προοπτική». Η ενεργειακή αναβάθμιση, παρατήρησε, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που προχωρούν στην περιοχή, όπως η ανάπλαση της παραλίας Βαρέας, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Πέραμο, η διαρκής στήριξη κοινωνικών δομών – και το κυριότερο, το μεγάλο έργο υδροδότησης στην Κινέτα, που λύνει οριστικά ένα μείζον πρόβλημα δεκαετιών. «Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στη Δυτική Αττική, αποδεικνύοντας ότι η περιφέρεια είναι παρούσα σε κάθε γειτονιά, με σχέδιο, ευθύνη και μετρήσιμο αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης.

Από πλευράς του, ο Παναγιώτης Μαργέτης αναφερόμενος στη σύμβαση είπε -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι «πρόκειται για έργο με σαφές περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που βελτιώνει τις συνθήκες για μαθητές και εργαζόμενους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. Στόχος μας είναι η ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».