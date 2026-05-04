Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου στις Αρχές της Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα και απειλούσε τους εργαζομένους, κρατώντας ένα σφυρί.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30 στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, όταν ο άνδρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας και άρχισε να απειλεί όσους εργάζονταν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και τελικά να τον συλλάβουν. Ο άνδρας προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, σύμφωνα με το thestival.