Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις Αρχάνες Ηρακλείου, στην Κρήτη προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση της Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 23χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, βρισκόταν σε αυτοκίνητο φίλου του όταν σταμάτησαν έξω από καφετέρια της περιοχής προκειμένου να αγοράσουν καφέ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκεί σημειώθηκε ένταση με ανήλικο θαμώνα του καταστήματος. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν αν προϋπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ενώ αναφέρεται πως ο ανήλικος φέρεται να σχολίασε ειρωνικά το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, προκαλώντας λεκτική αντιπαράθεση.

Η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε όταν ο ανήλικος πλησίασε τον οδηγό του οχήματος σε πολύ κοντινή απόσταση, σε μια κίνηση που περιγράφεται από αστυνομικές πηγές ως ιδιαίτερα επιθετική.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 23χρονος συνοδηγός αποχώρησε προσωρινά από το σημείο και λίγο αργότερα επέστρεψε κρατώντας πιστόλι κρότου, με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε αρκετές φορές στον αέρα.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στην περιοχή, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μετά το επεισόδιο, ο 23χρονος και ο φίλος του αποχώρησαν από το σημείο, όμως οι αστυνομικές Αρχές είχαν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη και ξεκίνησαν άμεσα διαδικασίες προκειμένου να παραδοθεί.

Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και παραδόθηκε στις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.