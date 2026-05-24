Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες στην Κρήτη, όταν επεισόδιο ανάμεσα σε δύο παρέες έξω από καφετέρια κατέληξε σε πυροβολισμούς, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη λογομαχία μεταξύ νεαρών που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει, με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα λίγη ώρα αργότερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο αποχώρησε προσωρινά από την περιοχή, λέγοντας ότι θα επιστρέψει με όπλο. Λίγο αργότερα ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός τόσο στους θαμώνες της καφετέριας όσο και στους κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μία από τις σφαίρες φέρεται να εξοστρακίστηκε και να κατέληξε σε μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται απέναντι από το σημείο του επεισοδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν οικογένεια μαζί με το παιδί της, ενώ η σφαίρα καρφώθηκε σε καρέκλα στο μπαλκόνι. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.

Οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι περίπου 25 ετών, διέφυγαν αμέσως μετά το περιστατικό με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν έχει ήδη εντοπιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.