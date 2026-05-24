Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 16:07 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλύβια Θορικού Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρξε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να μεταβαίνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ υπήρχε συνεχής εικόνα της πυρκαγιάς μέσω drone.

Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες Ο.Τ.Α.