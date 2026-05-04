Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως ιριδισμός νεφών, έκανε την εμφάνισή του στην Ινδονησία και καταγράφηκε από κατοίκους της περιοχής, με τα σχετικά βίντεο να κατακλύζουν τα social media.

Το φαινόμενο σημειώθηκε την 1η Μαΐου στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ, όπου ο ουρανός «χρωματίστηκε» με έντονες ιριδίζουσες αποχρώσεις, προσφέροντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral, με αρκετούς χρήστες αρχικά να αμφισβητούν την αυθεντικότητά τους, θεωρώντας ότι μπορεί να πρόκειται για δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης, πριν τελικά επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο.

Το «The Weather Channel» κάνει λόγο για «ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο ιριδίζοντων σύννεφων, το οποίο εμφανίζεται όταν το φως του ήλιου αλληλεπιδρά με τις σταγόνες βροχής που παραμένουν στον αέρα μετά τη βροχή».

Stunning video shows an ultra rare phenomenon of iridescent clouds, which appears when sunlight interacts with lingering raindrops in the air after it rains. pic.twitter.com/x6iXnMOS1o — The Weather Channel (@weatherchannel) May 3, 2026

Fenomena awan pelangi di atas langit bogor pic.twitter.com/TauQVuKV7Y — txtdaribogor (@txtdaribogor) May 2, 2026

Όπως μεταδίδει το αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ, «πρόκειται για ένα ιδιαίτερο οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως σε σύννεφα αλτοστρώματος ή αλτοκούμουλου κοντά στον ήλιο, όταν το φως του ήλιου διαθλάται μέσα από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου σχετικά ομοιόμορφου μεγέθους που βρίσκονται στα σύννεφα. Όταν η διάθλαση του φωτός συμβαίνει σε ένα μεγαλύτερο στρώμα σύννεφων, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο αυτό.

Καθώς τα ιριδίζοντα σύννεφα εμφανίζονται συχνά κοντά στον ήλιο, θα πρέπει να αποφεύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως για την προστασία των ματιών σας. Αυτό θα σας διευκολύνει επίσης να παρατηρήσετε τα ιριδίζοντα σύννεφα».