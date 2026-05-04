Ανησυχία αλλά και έντονη περιέργεια επικρατούν στο Οχάιο, καθώς κάτοικοι κάνουν λόγο για την επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει τον θρυλικό Bigfoot, ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα χωρίς ανάλογες αναφορές.

Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Akron και Youngstown, στην κομητεία Portage County. Από τον Μάρτιο και μετά, δεκάδες κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν δει ή ακούσει κάτι ασυνήθιστο, ενώ αρκετοί δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα στο έδαφος.

Τα ίχνη, σύμφωνα με τις περιγραφές, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος, κάτι που, όπως υποστηρίζουν όσοι πιστεύουν στην ύπαρξη του πλάσματος, αντιστοιχεί σε ένα ον ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων. Μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα, με ύψος που εκτιμάται από 1,80 έως και 3 μέτρα.

Ο Mike Miller, συνιδρυτής της Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group, έχει αναλάβει να συγκεντρώσει στοιχεία από την περιοχή. Όπως επισημαίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται «κύμα» αναφορών: κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί το 1978, ύστερα από έναν ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα που είχε πλήξει τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος συνδέει τις πρόσφατες εμφανίσεις με τις φετινές έντονες καιρικές συνθήκες, καθώς δύο μεγάλες χιονοθύελλες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να επηρέασαν το φυσικό περιβάλλον του πλάσματος και να το οδήγησαν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές. «Ίσως βρίσκεται εκεί για να μεγαλώσει τα μικρά του ή απλώς προσπαθεί να διώξει όσους πλησιάζουν την περιοχή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Miller υποστηρίζει ότι έχει καταγράψει περίεργα ουρλιαχτά, τα οποία, όπως λέει, δεν ταιριάζουν με κανένα γνωστό ζώο της Βόρειας Αμερικής. Σε αναλύσεις ήχου, τα συγκεκριμένα σήματα εμφανίζουν ιδιαιτερότητες που ενισχύουν, κατά τον ίδιο, το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Στην έρευνα συμμετέχει και ο Jeremiah Byron, ο οποίος μελετά τις μαρτυρίες από απόσταση. Ξεχωρίζει, μάλιστα, μία καταγραφή από πεζοπόρους που υποστήριξαν ότι το πλάσμα κινούνταν με ασυνήθιστο τρόπο, στρέφοντας ολόκληρο το σώμα του αντί μόνο τον λαιμό, μια λεπτομέρεια που θεωρείται σημαντική από όσους ασχολούνται με το φαινόμενο. Ένας από τους μάρτυρες φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ξέρω τι είδα, αλλά δεν ξέρω τι ήταν», αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα αλλά και τον φόβο που προκαλούν οι συγκεκριμένες αναφορές.

Παρά τις δεκάδες μαρτυρίες και τα ίχνη, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη, κάτι που ενισχύει τον σκεπτικισμό πολλών. Οι πιο δύσπιστοι θεωρούν ότι, ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιο άγνωστο ζώο, δύσκολα θα παραμείνει απαρατήρητο για πολύ σε μια τόσο κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι αναφορές πληθαίνουν και συνοδεύονται από παρόμοια χαρακτηριστικά κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό, με αρκετούς κατοίκους να δηλώνουν ότι αποφεύγουν να κυκλοφορούν τη νύχτα σε απομονωμένα σημεία, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συμβαίνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.