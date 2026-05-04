Μια απίστευτη απάτη σκέφτηκαν επιτήδειοι για να αποσπάσουν χρήματα από πιστούς. Ζωντάνεψαν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης τον Άγιο Παΐσιο που τους ζητά να γράψουν τη λέξη «Αμήν» και στη συνέχεια τους τρώνε χρήματα.

Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη χρήση του Αγίου Παϊσίου μέσω ΑΙ.

Όπως παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας 4/5 η εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα» σκοπός των απατεώνων είναι κάτω από την ανάρτηση με τον Άγιο Παΐσιο να γράψει κάποιος τη λέξη «Αμήν». Μόλις τη γράψει του πιάνουν την κουβέντα αυτοί που διαχειρίζονται την εν λόγω σελίδα, τον κατευθύνουν σε διάφορα προϊόντα και στόχος τους είναι να του πάρουν χρήματα.

«Πρόκειται για κύκλωμα που εκμεταλλεύεται ξεδιάντροπα τα ιερά και τα όσια»

«Πίσω από τη σελίδα κρύβεται κύκλωμα που εκμεταλλεύεται ξεδιάντροπα τα ιερά και τα όσια και κάνει αντιποίηση του ιερατικού λειτουργήματος και βλασθημία βάζοντας αγίους της πίστεως να ζητάνε αμήν απειλώντας, προαναγγέλλει ατυχήματα σε όποιον δεν δώσει τον διαδικτυακό του οβολό. Όλα αυτά με στόχο να εισέλθει μέσα στη σελίδα ο ανυποψίαστος αναγνώστης και εν συνεχεία να του πουλήσουν προϊόντα και δάνεια» επεσήμανε ο πάτερ Ηλίας.

Ο Ανδρέας Καραγιάννης, νομικός εκδότης του ekklissiaonline.gr μιλώντας στην εκπομπή του Alpha τόνισε πως «πρόκειται για μία πραγματικά σοκαριστκή απάτη»

«Εκβιάζουν τον αφελή με σκοπό να γράψει ¨Αμήν” και να του έρχονται διαφημίσεις» πρόσθεσε.