Η ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 15,66 εκατ. ευρώ, έναντι 14,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση 1,46 εκατ. ευρώ ή 10,34%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από τις στολές εργασίας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 1,83 εκατ. ευρώ ή 17%, ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού σημείωσαν μικρή μείωση κατά 360 χιλ. ευρώ ή 7,24%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 5,08 εκατ. ευρώ, έναντι 4,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε οριακά, ανερχόμενο σε 32,45% από 30,97% το 2024. Η βελτίωση αυτή οφείλεται τόσο στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής όσο και στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις.

Τα συνολικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν μικρή μείωση, κατά 46 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, τα άλλα έξοδα μειώθηκαν σημαντικά, καθώς κατά την προηγούμενη χρήση είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτες απομειώσεις εξοπλισμού ύψους 1,34 εκατ. ευρώ. Οι απομειώσεις αυτές σχετίζονταν με αντικαταστάσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων, οι οποίες είτε είχαν ήδη πραγματοποιηθεί είτε είχαν προγραμματιστεί, με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυση των εσόδων.

Σημειώνεται επίσης ότι στην προηγούμενη χρήση είχε αναγνωριστεί ζημία ύψους 397 χιλ. ευρώ από την πώληση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία, γεγονός που δεν επαναλήφθηκε στην κλειόμενη χρήση.

Αντίθετα, τα χρηματοοικονομικά έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν έσοδα από χρεόγραφα, κέρδη από πωλήσεις και αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων, παρουσίασαν συνολική μείωση κατά 250 χιλ. ευρώ. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις αποτιμήσεις χρεογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 3,94 εκατ. ευρώ, έναντι 1,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτες απομειώσεις εξοπλισμού ύψους 1,34 εκατ. ευρώ, καθώς και από την έκτακτη ζημία που προέκυψε από την πώληση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία.