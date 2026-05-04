Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με τέσσερα τραύματα από μαχαίρι 42χρονη αλλοδαπή, η οποία διαμένει και εργάζεται στο νησί ως οικιακή βοηθός, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 52χρονη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι αρμόδιες αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 9:15, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την Αστυνομία.

Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Η δράστιδα παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της.

Έρευνα για τα ακριβή περιστατικά διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού Ρόδου.

Η δράστιδα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική» είχε εκδηλώσει στο παρελθόν πρόθεση αυτοκτονίας και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ προτού εξαφανιστεί φρόντισε να καταστρέψει το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού.

Η επίθεση στην κουζίνα

Η παθούσα, ημεδαπή που γεννήθηκε το 1984, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη συγκεκριμένη κατοικία, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα δύο κατάκοιτων ατόμων. Η καθημερινότητά της κυλούσε στους ρυθμούς αυτής της απαιτητικής εργασίας, μέχρι τη στιγμή που η ηρεμία της οικίας διασπάστηκε με τον πιο βίαιο τρόπο.

Η δράστιδα, αλλοδαπή υπήκοος Αλβανίας που γεννήθηκε το 1972, φέρεται να έφτασε στο σπίτι ως γνώριμη της παθούσας, χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την οδήγησε στην κουζίνα και εκεί της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι. Η επίθεση, όπως όλα δείχνουν, ήταν σφοδρή και αλλεπάλληλη. Η ημεδαπή δέχθηκε τέσσερις μαχαιριές, με τα τραύματα να εντοπίζονται στο χέρι, στο πόδι, στον θώρακα και στα πλάγια του σώματος.

Την κλείδωσε αιμόφυρτη

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο εφιαλτική όταν η δράστιδα, μετά την επίθεση, φέρεται να κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο της οικίας, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η παθούσα διατήρησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να φτάσει σε σταθερό τηλέφωνο, από όπου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Η κλήση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι ιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης και της θέσης των τραυμάτων.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν εντύπωση στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση είναι η συμπεριφορά της δράστιδας αμέσως μετά την επίθεση. Η αλλοδαπή φέρεται να γνώριζε ότι το σπίτι διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, προτού αποχωρήσει, έκοψε τα καλώδια του συστήματος, σε μια προσπάθεια που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στην απάλειψη ψηφιακού αποδεικτικού υλικού.