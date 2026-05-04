Η ασφάλεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο περνά πλέον και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στο Μοντερέι του Μεξικού, οι Αρχές παρουσίασαν τη νέα μονάδα K9-X, μια πρωτοποριακή ομάδα ρομποτικών σκύλων που θα συνδράμει στις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Η νέα αυτή τεχνολογική δύναμη δημιουργήθηκε για την επιτήρηση, την ανίχνευση κινδύνων και την άμεση παρέμβαση σε περιστατικά υψηλού ρίσκου και κινδύνου και ιδιαίτερα στο στάδιο BBVA — μία από τις έδρες της διοργάνωσης που φιλοξενείται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά. Κάτω από τον καυτό ήλιο και θερμοκρασίες που ξεπερνούν ήδη τους 30 βαθμούς, οι αστυνομικοί της Γραμματείας Δημόσιας Ασφάλειας του Δήμου Γουαδαλούπε στάθηκαν σε παράταξη.

Μπροστά τους ήταν τρεις «σκύλοι» της μονάδας K9-X που κάθονταν ακίνητοι. Η διαφορά είναι πώς δεν πρόκειται για ζώα, αλλά για εξελιγμένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη και επιχειρησιακές δυνατότητες υψηλού επιπέδου. Η μονάδα διαθέτει συνολικά τέσσερα ρομπότ-σκυλιά, τα οποία παρουσιάστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο ως ενίσχυση της αστυνομίας στη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Η ιδέα γεννήθηκε μετά τη δολοφονία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια περιπολίας το προηγούμενο έτος, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο ερώτημα πώς η τεχνολογία μπορεί να προηγείται του ανθρώπου σε επικίνδυνες αποστολές. Ο Δήμαρχος Έκτορ Γκαρσία είχε θέσει τότε το δίλημμα ξεκάθαρα: «Πώς μπορούμε να στείλουμε πρώτα ένα τεχνολογικό σύστημα και μετά τον άνθρωπο που προστατεύει τη δημόσια ασφάλεια;»

Το Γουαδαλούπε, βασικό κομμάτι της μητροπολιτικής περιοχής του Μοντερέι, αριθμεί περισσότερους από 643.000 κατοίκους και φιλοξενεί το περίφημο στάδιο BBVA, γνωστό και ως Gigante de Acero, όπου θα διεξαχθούν τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ. Τα K9-X λειτουργούν σαν πραγματική κυνοτεχνική μονάδα, μόνο που αντί για εκπαιδευτές έχουν χειριστές.

Κάθε ρομπότ ελέγχεται από τέσσερις αστυνομικούς μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο, το οποίο λειτουργεί ως οθόνη παρακολούθησης, και ενός ειδικού χειριστηρίου που θυμίζει κονσόλα videogame. Η εκπαίδευση κάθε χειριστή διήρκεσε περίπου έναν μήνα. Ο επικεφαλής της Δημόσιας Ασφάλειας του Γουαδαλούπε, Αλφρέδο Φαμπέλα, εξηγεί πως οι νέοι «συνάδελφοι» εντάσσονται σε περισσότερες από 13 ειδικές επιχειρησιακές ομάδες της υπηρεσίας.

«Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για να υποδεχθούμε τόσο διεθνείς όσο και εγχώριους επισκέπτες, ώστε να απολαύσουν με ασφάλεια την εμπειρία του Μουντιάλ», τονίζει. Τα ρομπότ είναι εξοπλισμένα με κάμερες PTZ (Pan-Tilt-Zoom), οι οποίες προσφέρουν κάλυψη 360 μοιρών, δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων, αναγνώριση προσώπων και συνεχή καταγραφή εικόνας και ήχου.

Η πρώτη τους μεγάλη δοκιμή έγινε σε αγώνα της Concachampions στο στάδιο BBVA και ενώ η πρώτη πραγματική «πρόβα Μουντιάλ» πραγματοποιήθηκε στους αγώνες μπαράζ μεταξύ Βολιβίας, Σουρινάμ και Ιράκ. Εκεί, τα K9-X ανέλαβαν περιπολίες σε όλο το στάδιο και στους χώρους στάθμευσης, ελέγχοντας για ύποπτα αντικείμενα, εκρηκτικούς μηχανισμούς και πιθανές εστίες έντασης μεταξύ φιλάθλων, όπως συμπλοκές ή επικίνδυνες συγκεντρώσεις.

«Όλα έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με απόλυτη ακρίβεια ενόψει του Μουντιάλ. Στους αγώνες προετοιμασίας όλα κύλησαν εξαιρετικά και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο όταν ξεκινήσει η διοργάνωση», σημειώνει ο Φαμπέλα.

Οι μονάδες είναι κινεζικής κατασκευής και το κόστος τους αγγίζει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια πέσος, δηλαδή περίπου 145.000 δολάρια. Τα σκυλιά αυτά διαθέτουν πόδια από τιτάνιο, μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα, να ανεβαίνουν σκάλες, να υπερπηδούν εμπόδια, να αντέχουν πτώσεις άνω του ενός μέτρου και να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως και 70 βαθμών Κελσίου.

Στο μπροστινό τους τμήμα, εκεί όπου θα βρισκόταν το ρύγχος ενός πραγματικού σκύλου, διαθέτουν σύστημα LIDAR για αυτόνομη πλοήγηση, καθώς και δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας και ήχου, επιτρέποντας στην αστυνομία να αξιολογεί εξ αποστάσεως κάθε πιθανό κίνδυνο. Παράλληλα, λειτουργούν και ως φορητοί πομποδέκτες τύπου walkie-talkie, ενώ μέσω ενσωματωμένου ηχείου μπορούν να εκφωνούν έως και έξι προγραμματισμένες εντολές.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ένα από τα K9-X ακούστηκε να λέει με σχεδόν κινηματογραφική φωνή: «Σταματήστε. Αστυνομία του Γουαδαλούπε.».

Ο διευθυντής του Κέντρου Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνίας και Υπολογιστών (C4), Μιγκέλ Σεπέδα, εξηγεί πως ο βασικός στόχος είναι η προστασία των ίδιων των αστυνομικών: «Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, τα K9-X μπορούν να λειτουργούν ως η πρώτη γραμμή. Να μπαίνουν σε στενούς ή επικίνδυνους χώρους όπου δεν μπορούμε να στείλουμε άμεσα ανθρώπινο προσωπικό. Ό,τι καταγράφουν μεταφέρεται ζωντανά στο κέντρο επιχειρήσεων.»

Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ακόμη και για την προστασία των πραγματικών αστυνομικών σκύλων K9. Σε περιπτώσεις απειλής για βόμβα, πρώτα επεμβαίνουν τα K9-X και μόνο μετά ακολουθούν οι συμβατικές μονάδες. Μετά το τέλος του Μουντιάλ, οι Αρχές σκοπεύουν να επεκτείνουν τη χρήση τους και σε άλλες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Προς το παρόν, όμως, η αποστολή τους είναι ξεκάθαρη: να προστατεύσουν χιλιάδες φιλάθλους και επισκέπτες που θα φτάσουν στο Μοντερέι για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Στο τέλος της παρουσίασης, ένα από τα ρομπότ σήκωσε το μπροστινό του πόδι σαν χαιρετισμό και έσκυψε ελαφρώς, σαν να έκανε υπόκλιση. Και λίγο πριν αποχωρήσει, έδωσε το δικό του μήνυμα: «Προσοχή… το Μουντιάλ παίζεται στο Γουαδαλούπε».