Το Μεξικό, όπως και οι ΗΠΑ και Καναδάς, προετοιμάζονται για το Μουντιάλ 2026 και για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με την ασφάλεια όλων, θα χρησιμοποιηθούν ακόμη και σκύλοι-ρομπότ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης έχει αρχίσει και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες παίρνουν τα μέτρα τους ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το Μεξικό παρουσίασε το νέο του… υπερόπλο.

Συγκεκριμένα, οι Μεξικάνοι παρουσίασαν τους σκύλους-ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν ως βοήθεια για την αστυνομία, προκειμένου να είναι υπό έλεγχο η κατάσταση και να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια φιλάθλων, πολιτών ή αθλητών.

Πρόκειται για ρομπότ που θα μπορούν να κινούνται σε όλους τους χώρους και πάνω τους θα φέρουν μεγάφωνα, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί θα μπορούν να μιλάνε προς τους δράστες, σε περίπτωση επεισοδίων. Ο κάθε σκύλος-ρομπότ κόστισε 120.000 ευρώ στο Μεξικό, με τον δήμο της Γουαδαλούπης, πόλη που θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες, να κάνει τα σχετικά αποκαλυπτήρια.