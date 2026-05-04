Η Μπαρτσελόνα πέρασε στον τελικό του Όσλο και έκανε ένα νέο ρεκόρ εσόδων στην διοργάνωση του Women’s Champions League.

Η Μπαρτσελόνα στις γυναίκες εξακολουθεί να σπάει κάθε ρεκόρ εσόδων στο Champions League. Μετά το 4-2 απέναντι στην Μπάγερν, μέσα στο κατάμεστο «Καμπ Νοου», οι Καταλανές εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Όσλο. Έτσι έβαλαν στα ταμεία τους το ποσό των 1,755 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 1,377 εκατ. της περιόδου 2023-24. Η αύξηση έχει να κάνει με τη νέα κατανομή των χρηματικών επάθλων της UEFA για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Επί των ποσών η συμμετοχή στην διοργάνωση απέφερε στις Καταλανές 505.000 ευρώ. Η κατάληψη της πρώτης θέσης στην φάση αυτή πριμοδοτήθηκε με 180.000 ευρώ έξτρα, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 20.000 ευρώ των προηγούμενων ετών. Εκτός των άλλων για την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό του Όσλο οι Καταλανές εξασφάλισαν άλλα 300.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Λιόν στις 23 Μαΐου θα εισπράξει το μπόνους των 500.000 ευρώ για τον τίτλο, φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 1,955 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι η αύξηση των εσόδων είναι στο 41% και οφείλεται και στη νέα πολύ μεγάλη συμφωνία της για τα τηλεοπτικά της δικαιώματα.