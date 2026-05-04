Με φόντο την αυξανόμενη ένταση στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων, εκπέμποντας σαφές μήνυμα για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει, εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει την απειλή του για επιβολή δασμών 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ.

«Η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα ο διάλογος, θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία και πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση», δήλωσε στο Bloomberg Television. «Ωστόσο, εάν υπάρξει απόκλιση από όσα έχουμε συμφωνήσει, προφανώς όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, σε μια περίοδο όπου η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ παραμένει σε εκκρεμότητα. Παρότι υπήρξε αρχική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, οι ευρωπαίοι νομοθέτες δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει, επιδιώκοντας αλλαγές. Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι η ΕΕ δεν έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει «εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις αυτής της εξίσωσης».

«Η δική μας πλευρά έχει τηρήσει πλήρως τη συμφωνία, τόσο ως προς τη δέσμευση της κοινής δήλωσης όσο και ως προς το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει», ανέφερε. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επιταχύνουμε, αλλά από την πλευρά μας υπάρχει προβλεψιμότητα».

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στις ήδη υπάρχουσες εντάσεις που σχετίζονται με τους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει δυσαρέσκεια. Όπως επισημαίνεται, παρά τις πρόσφατες προσαρμογές από την κυβέρνηση Τραμπ, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές εξαγωγές που βασίζονται στα συγκεκριμένα μέταλλα εξακολουθούν να πλήττονται από υψηλότερους δασμούς. Παρότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διαφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει τους ευρωπαίους διπλωμάτες ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αντίδραση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη χρονική συγκυρία, υπογραμμίζοντας ότι η αναζωπύρωση της εμπορικής διαμάχης έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για την παγκόσμια οικονομία, λόγω του πολέμου στο Ιράν και της ανόδου των τιμών της ενέργειας.

«Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση είναι εντελώς περιττή και ιδιαίτερα ατυχής», σημείωσε. «Το τελευταίο που χρειάζονται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας, πέρα από όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή».

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις. «Τα μέτρα που αποδίδουν είναι εκείνα που είναι πιο στοχευμένα προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει η κατάλληλη αποτύπωση της κατάστασης και η σωστή ευρωπαϊκή αντίδραση, διότι δεν θέλουμε η ενεργειακή κρίση να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση».