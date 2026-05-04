Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, ο Ολυμπιακός είναι ένας εκ των συλλόγων που παρακολουθούν στενά το θέμα Ντε Φράι και που έχει τον Ολλανδό στόπερ της Ίντερ στην λίστα του. Στο… κόλπο για την απόκτηση του 34χρονυο στόπερ φέρεται να βρίσκεται και η Μπενφίκα. Ενδιαφέρον προκύπτει να υπάρχει και από ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία αλλά και την Premier League, γεγονός που δημιουργεί πολύ μεγάλο ανταγωνισμό για την υπογραφή του.