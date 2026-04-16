Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού, ωστόσο η περίπτωσή του παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, κυρίως σε επίπεδο οικονομικών απαιτήσεων.

Ο έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Ίντερ έχει προταθεί στους «ερυθρόλευκους», με το ενδιαφέρον να υπάρχει σε επίπεδο διερεύνησης, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε πιο ουσιαστική φάση.

Το βασικό εμπόδιο αφορά το υψηλό κασέ του, καθώς οι απαιτήσεις του αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη θέση.

Παράλληλα, δεν λείπουν και άλλες επιλογές για τον ποδοσφαιριστή, όπως η Αϊντχόφεν, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι Πειραιώτες παρακολουθούν την κατάσταση, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαμόρφωση των οικονομικών δεδομένων το προσεχές διάστημα.