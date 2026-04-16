Το Μουντιάλ 2026 θα έχει και ελληνικό χρώμα, εκτός απροόπτου, καθώς στη Σαουδική Αραβία τονίζουν πως ο Γιώργος Δώνης έχει συμφωνήσει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για να αναλάβει την εθνική ομάδα.

Ο Ερβέ Ρενάρ αποχώρησε από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου και όλα δείχνουν πως ο αντικαταστάτης του θα είναι ο έμπειρος Έλληνας προπονητής.

Στον πάγκο της Αλ Καλίτζ από το 2024, μετά τις θητείες του σε Αλ Γουέχντα και Αλ Φατέχ, ο Δώνης είναι πολύ ψηλά στην εκτίμηση όλων στη Σαουδική Αραβία και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας τού πρότεινε να αναλάβει την εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Σαουβάραβες, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει και το μόνο που απομένει η επίσημη ανακοίνωση, η οποία είναι θέμα χρόνου.