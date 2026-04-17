Λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι εφόσον τηρήσει την 10ήμερη παύση πυρός θα έχει όφελος από τη συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό».

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), χωρίς να έχουν καταγραφεί σοβαρές παραβιάσεις στις πρώτες ώρες εφαρμογής της.