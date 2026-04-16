Τα μεσάνυχτα τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκεχειρίας, σειρήνες ήχησαν σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ, καθώς η οργάνωση προχώρησε σε εκτοξεύσεις την ύστατη στιγμή πριν από την προθεσμία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε την επίτευξη μιας εκεχειρίας διάρκειας δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, μετά από περίοδο έντονων συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέλυσε το πλαίσιο της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν πως δεν βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου και δεσμεύονται να ξεκινήσουν άμεσες συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η διαμόρφωση μιας μόνιμης συμφωνίας που θα διασφαλίζει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν κατάπαυση των εχθροπραξιών για δέκα ημέρες ως χειρονομία καλής θέλησης εκ μέρους της κυβέρνησης του Ισραήλ Η αρχική αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, εφόσον διαπιστωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, έναντι προγραμματισμένων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων. Επιπλέον, δεν θα διεξάγει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση κατά λιβανικών στόχων Ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες από επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκολύνουν την πραγματοποίηση περαιτέρω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών

Η Χεζμπολάχ κάλεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης τους Λιβανέζους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στις περιοχές που στοχοποιούνται από το Ισραήλ.

«Απέναντι σε έναν ύπουλο εχθρό που έχει συνηθίσει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες, σας καλούμε να έχετε υπομονή και να μην μεταβείτε στις περιοχές του νότου που στοχοποιούνται, στη Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, έως ότου η κατάσταση ξεκαθαρίσει πλήρως», δήλωσε το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωση.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, συνέστησε επίσης στους πολίτες να περιμένουν «να βεβαιωθούν ότι η εκεχειρία ανακοινώθηκε επίσημα και τέθηκε σε ισχύ», καλώντας τους να «περιμένουν το πρωί» προτού να βγουν στους δρόμους.