Οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη απευθείας συνομιλιών των δυο χωρών στην Ουάσιγκτον.

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Δεν διευκρίνισε σε ποιους «ηγέτες» αναφέρεται ακριβώς.