Έντονοι και επαναλαμβανόμενοι ήχοι πυρών καταγράφηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, την ώρα που ξεκινούσε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν επίσης λόγο για «πυρά» κατά την έναρξη της ανακωχής δέκα ημερών, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νότιος τομέας της Βηρυτού, που θεωρείται οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, υπέστη τα βαρύτερα πλήγματα από τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής αεροπορίας αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου.