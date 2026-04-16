Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επιχειρεί να αποδώσει στην Τεχεράνη την εκεχειρία στον Λίβανο.

«Η κατάπαυση του πυρός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αποτέλεσμα της σταθερότητας της Χεζμπολάχ και της ενότητας του Άξονα της Αντίστασης», αναφέρει ο Γκαλιμπάφ σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν επιχειρήσει να παρουσιάσουν την εκεχειρία ως αποτέλεσμα ξεχωριστού διαύλου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη και Πακιστανοί μεσολαβητές υποστηρίζουν ότι η Χεζμπολάχ θα έπρεπε να καλύπτεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Τεχεράνη είχε απειλήσει ότι θα ανατρέψει την εκεχειρία της με τις ΗΠΑ, εάν δεν σταματούσαν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

«Τηρούμε τον λόγο μας», σημειώνει ο Γκαλιμπάφ.