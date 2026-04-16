Ο λιβανέζικος στρατός κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την επιστροφή στα χωριά και τις περιοχές του νότου μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία με το Ισραήλ τα μεσάνυχτα, επισημαίνοντας ότι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση, η διοίκηση του στρατού καλεί επίσης τους κατοίκους να τηρούν τις οδηγίες των Λιβανέζων στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στον νότο, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εισχωρήσει, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί και «ύποπτα αντικείμενα».