Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με νέες μαρτυρίες να ρίχνουν φως στις σχέσεις της κοπέλας με τον 23χρονο κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News, φίλη της 19χρονης αποκαλύπτει ότι η γνωριμία της Μυρτούς με τον 23χρονο έγινε αρχικά μέσω διαδικτύου.

Όπως υποστηρίζει, η κοπέλα στην αρχή τον είχε κοροϊδέψει, γεγονός που –σύμφωνα με την ίδια– προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να την είχε απειλήσει ακόμη και για τη ζωή της.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι, μετά το αρχικό περιστατικό, ο 23χρονος φέρεται να επανήλθε χρησιμοποιώντας διαφορετικό προφίλ, χωρίς –κατά την εκτίμηση της 19χρονης– να γνωρίζει ποια πραγματικά ήταν.

«Θέλω να βγει η αλήθεια. Η Μυρτώ μου δεν γυρνάει. Αυτό το μόνο ήθελα σε αυτή τη ζωή, να μην πάθει κάτι η Μυρτώ. Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Το βλέπετε νομίζω ε; (Η Μυρτώ) Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Αυτό της είχε πει. Πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες και μετά ξανασυναντήθηκαν.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως οι δυο τους ήρθαν ξανά σε επαφή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συνομιλιών, όπου επικοινωνούσαν για περίπου έναν μήνα πριν συναντηθούν από κοντά.

Η φίλη της 19χρονης εκφράζει σοβαρές υποψίες για τα κίνητρα του 23χρονου, κάνοντας λόγο ακόμη και για πιθανή παγίδα.

Όπως αναφέρει, η Μυρτώ γνώριζε ποιος ήταν ο νεαρός, αλλά πίστευε ότι εκείνος δεν είχε καταλάβει την ταυτότητά της από την προηγούμενη επικοινωνία.

»Αλλά δεν ήταν από το από το προφίλ της η Μυρτώ. Ήταν από άλλο προφίλ και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Από κλήση το είχε πει αυτό το πράγμα. Και μετά από κάποιο μήνα, δύο τρεις μήνες γνωρίστηκαν μέσω ΟΜΕ, με αυτό το παιδί (τον 23χρονο), από αυτά που γνωρίζεις άτομα, μιλάς live. Μιλάγανε ένα μήνα διαδικτυακά. Ήρθε αυτός για διακοπές το Πάσχα και της έκανε ό,τι της έκανε. Εγώ θεωρώ ότι είναι η εκδίκηση ή παγίδα. Την είχα ρωτήσει μάλιστα ‘’Ρε Μυρτώ μου, δεν έχει καταλάβει τη φωνή σου; Δεν την έχει καταλάβει;’’. Μου λέει ‘’όχι μωρέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα’’».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο 23χρονος είχε ταξιδέψει στο νησί για τις ημέρες του Πάσχα, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συναντήθηκε με την 19χρονη.