Οι νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ και ξ θερμοκρασία που θα κυμαίνεται μέχρι τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 8/5.

Πιο αναλυτικά: Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα, επηρεάζοντας όλα τα ηπειρωτικά και από το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 26 τοπικά 27, στην Ήπειρο από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στη Στερεά από 14 έως 26, στην Πελοπόννησο από 13 έως 24, στα Επτάνησα από 17 έως 23, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.