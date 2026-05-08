Διασωληνωμένος και σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ο 12χρονος ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 χθες, Πέμπτη 7/5 στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Όπως επισημαίνουν μαρτυρίες ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 12χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι.

Αυτόπτες μάρτυρες, όπως επισημαίνει το ERTNews ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ο 12χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση με στόχο να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Η Τροχαία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.