Ένας «γείτονας από την κόλαση», ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται με γυναικεία ρούχα, έχει σκορπίσει τον τρόμο σε πολυκατοικία στο Μπρονξ, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες. Όπως καταγγέλλεται, κουνούσε όπλα, αυνανίστηκε σε διάδρομο και παραλίγο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, όταν άνοιξε όλα τα μάτια της κουζίνας φυσικού αερίου στο διαμέρισμά του.

Ο ανεξέλεγκτος γείτονας φέρεται να φορά διαφορετικές περούκες όταν παρενοχλεί τους γείτονές του, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του κτιρίου και κατοίκους της πολυκατοικίας, δεν έχει καταβάλει ενοίκιο για περισσότερο από έναν χρόνο στο κτίριο της East 214th Street, στην περιοχή Williamsbridge του Μπρονξ, όπως αναφέρει η New York Post.

Ωστόσο, η διαχείριση του κτιρίου δεν έχει καταφέρει ακόμη να τον απομακρύνει, ενώ οι ένοικοι δηλώνουν πως ζουν καθημερινά μέσα στον φόβο.

«Με την ξανθιά περούκα ενοχλεί εμένα. Με τη ροζ περούκα ενοχλεί τον άνδρα στον δεύτερο όροφο. Με την κόκκινη περούκα ενοχλεί τον ένοικο του τρίτου», δήλωσε στη New York Post η 44χρονη Λεονία Κλεμέντε, που μένει στην πολυκατοικία.«Ανάλογα με το ποια περούκα φορά, επιλέγει και ποιον θα ενοχλήσει. Έχει διαφορετικές προσωπικότητες», πρόσθεσε.

Ένα ανησυχητικό βίντεο, που φέρεται να τραβήχτηκε μέσα από ματάκι πόρτας, δείχνει τον 28χρονο ενοικιαστή Άντονι Ορόζκο να χτυπά την πόρτα με τσεκούρι, φορώντας στενό μαύρο φόρεμα.

Σε άλλο βίντεο, γείτονες τον κατέγραψαν να απομακρύνεται από το κτίριο από αστυνομικούς, φορώντας το ίδιο μαύρο φόρεμα και ξανθιά περούκα. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, αναφέροντας ότι κατηγορήθηκε για απειλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, ο ίδιος δήλωσε αθώος.

Άνοιξε το φυσικό αέριο και να προκάλεσε πανικό στην πολυκατοικία

Άλλο σοκαριστικό βίντεο φέρεται να τον δείχνει να αγγίζει τον εαυτό του με ακατάλληλο τρόπο στον διάδρομο της πολυκατοικίας, ενώ σε διαφορετικό υλικό εμφανίζεται σε κοινόχρηστο χώρο φορώντας μόνο εσώρουχο.

Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε πρώτο το News 12, ο Άντονι Ορόζκο έχει επίσης εμφανιστεί στους διαδρόμους κρατώντας μαχαίρι και χτυπώντας πόρτες διαμερισμάτων. «Έχουμε τον ενοικιαστή από την κόλαση», είπε η Κλεμέντε. «Μας τρελαίνει, μας παρενοχλεί. Κάνει πάρα πολλά. Κάνει πολλά παράλογα πράγματα».

Η κατάσταση, που σύμφωνα με ορισμένους ενοίκους συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια, κορυφώθηκε στις αρχές Απριλίου, όταν ο 28χρονος παραλίγο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα στο κτίριο, όπως ανέφεραν κάτοικοι και η εταιρεία διαχείρισης. Στις 4 Απριλίου, φέρεται να άνοιξε και τα τέσσερα μάτια της κουζίνας φυσικού αερίου στο διαμέρισμά του, χωρίς να τα ανάψει, με αποτέλεσμα ο χώρος να γεμίσει αέριο, δήλωσε τηλεφωνικά στη New York Post εκπρόσωπος της Metro Landmark Realty. «Καθόταν εκεί και κάπνιζε τσιγάρα μέσα σε όλο αυτό το αέριο. Όλος ο χώρος είχε γεμίσει. Τι προσπαθούσε να κάνει; Να τινάξει στον αέρα όλους όσοι μένουν στο κτίριο;» είπε η 51χρονη γειτόνισσα Αλεξάντρα Ρέινα. «Το μόνο που ζητάμε είναι να έρθει κάποιος, να τον απομακρύνει από εδώ, να του δώσει βοήθεια και να τον βάλει σε νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Μετά το περιστατικό, η παροχή φυσικού αερίου σε ολόκληρο το κτίριο διακόπηκε και παραμένει κλειστή εδώ και περίπου έναν μήνα, μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τη Metro Landmark Realty.

Εκκρεμεί η έξωση του 28χρονου

Η εταιρεία διαχείρισης ανέφερε ότι ο 28χρονος πλήρωσε τελευταία φορά ενοίκιο τον Δεκέμβριο του 2024 και ότι επιδιώκει την έξωσή του από τον Ιούνιο. Ωστόσο, η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί στο στεγαστικό δικαστήριο. «Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είτε θα τραυματίσει κάποιον είτε κάποιος θα τραυματίσει εκείνον», είπε η Αλεξάντρα Ρέινα. «Πριν φτάσει εκεί η κατάσταση, πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχουμε εδώ», πρόσθεσε.

Ο Ορόζκο συνελήφθη δύο φορές τον περασμένο μήνα για νέα περιστατικά φερόμενης αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς. Στις 13 Απριλίου, φέρεται να έσπασε με ένα ξύλο κάμερα στην εξώπορτα διαμερίσματος. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση φθοράς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στις 29 Απριλίου, φέρεται να κουνούσε μια μεταλλική ράβδο εναντίον 44χρονης γυναίκας μπροστά από το διαμέρισμά της, σύμφωνα με την αστυνομία. Συνελήφθη ξανά και κατηγορήθηκε για απειλητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες. Όταν δημοσιογράφος της New York Post πλησίασε την πόρτα του, ο 28χρονος αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι και στη συνέχεια απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία. Σε δημοσιογράφο ισπανόφωνου τηλεοπτικού σταθμού φέρεται να είπε ότι θα έδινε συνέντευξη μόνο έναντι 5.000 δολαρίων.