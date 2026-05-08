Σε ρυθμούς ρεκόρ κινείται η κρουαζιέρα στα Χανιά, με το λιμάνι της Σούδας να καταγράφει άνοδο τόσο στις αφίξεις πλοίων όσο και στην επιβατική κίνηση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά τους αρχικούς προβληματισμούς που είχαν εκφραστεί διεθνώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει τη δυναμική του προορισμού Χανιά στον χάρτη της ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό προσεγγίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ στο ενετικό λιμάνι Χανίων πραγματοποιήθηκε μία άφιξη με 128 επιβάτες. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 17 αφίξεις με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι.

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι η συνολική επιβατική κίνηση στα δύο λιμάνια αυξήθηκε από 32.330 επιβάτες το πρώτο τετράμηνο του 2025 σε 36.704 επιβάτες το αντίστοιχο διάστημα του 2026, καταγράφοντας άνοδο 13,5%.

Την ίδια στιγμή, ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στον αριθμό αφίξεων πλοίων, καθώς από 17 πλοία το πρώτο τετράμηνο του 2025, ο αριθμός ανήλθε στα 27 πλοία το 2026, σημειώνοντας αύξηση 58,8%.

Παράλληλα, η σημερινή εικόνα στο λιμάνι της Σούδας αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη δυναμική που αναπτύσσεται στην περιοχή, καθώς πραγματοποιείται τριπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων με συνολικά 5.762 επιβάτες και αίθριο καιρό.

Συγκεκριμένα, κατέπλευσαν το “Star Legend” με 274 επιβάτες, το “Marella Discovery” με 1.774 επιβάτες, αλλά και το “Enchanted Princess”, μήκους 330 μέτρων, το οποίο πραγματοποιεί πρώτη άφιξη στη Σούδα μεταφέροντας 3.714 επιβάτες.

Σε κάθε περίπτωση η μέχρι τώρα πορεία της κρουαζιέρας στα Χανιά δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για μία ιδιαίτερα δυναμική χρονιά, με τη Σούδα να ενισχύει σταθερά τη θέση της ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο.