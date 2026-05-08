Δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας με την πρόσληψη ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις γεωγραφικές περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (και όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, έχει ως στόχο σχετική δράση.

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε​​δονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και

Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.​

Περίοδος υποβολής: από 20/4/2026 (εως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Νομός Καστοριάς

Νομός Κοζάνης

Νομός Φλώρινας

Νομός Αρκαδίας

Νομός Μεσσηνίας

Και Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Τρίπολης, ​Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Γορτυνίας​

Προϋπολογισμός: €10.726.800

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται στις γεωγραφικές περιοχές υλοποίησης σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καιτριάντα τοις εκατό (30%) για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας.

