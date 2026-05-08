Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία

Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα

Κασσιόπη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα

Ησαΐας

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας

Όσιος Αρσένιος ο Μέγας: Ο Ρωμαίος που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους Πατέρες της Ερήμου

Ο Όσιος Αρσένιος ο Μέγας (περ. 350 – περ. 445 μ.Χ.) είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του χριστιανικού μοναχισμού. Ρωμαίος στην καταγωγή και εκπαιδευμένος στις καλύτερες σχολές της εποχής, εγκατέλειψε πλούτη, δόξα και αυλική θέση για να ζήσει ασκητικά στην αιγυπτιακή έρημο, αφιερωμένος ολοκληρωτικά στον Θεό.

Ο Αρσένιος γεννήθηκε σε ευγενή οικογένεια της Ρώμης και έλαβε εξαιρετική παιδεία στα ελληνικά και τα λατινικά. Η φήμη του ως σοφού και ενάρετου τον οδήγησε στην αυλή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να διδάξει τους γιους του, Αρκάδιο και Ονώριο.

Ωστόσο, η λαμπρή του θέση δεν τον γέμιζε. Ζητώντας την αληθινή εσωτερική ειρήνη, ο Αρσένιος εγκατέλειψε την αυλή και αποσύρθηκε στην έρημο της Αιγύπτου, όπου έγινε μοναχός. Εκεί έζησε δεκαετίες με νηστεία, σιωπή και συνεχή προσευχή.

Ο Όσιος Αρσένιος έμεινε στην ιστορία για την αυστηρή του προσήλωση στη σιωπή. Η πιο γνωστή του φράση είναι η εξής:

«Πολλές φορές μετάνιωσα που μίλησα, αλλά ποτέ που σώπασα».

Αυτό έγινε κεντρικός άξονας της ασκητικής του διδασκαλίας και αποτυπώνει το πνευματικό του βάθος.

Έζησε πρώτα στη Σκήτη και κατόπιν στη δύσβατη περιοχή των Τρώγλων. Παρότι κατείχε μεγάλη μόρφωση, επέλεξε ταπεινά να μην διδάσκει με λόγια, αλλά με τη ζωή του. Η φήμη του μεγάλου ασκητή εξαπλώθηκε ευρέως και πολλοί μοναχοί ζητούσαν τη συμβουλή και την ευχή του, αλλά ο ίδιος παρέμενε αυστηρός με τον εαυτό του και απέφευγε κάθε τι που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη ματαιοδοξία.

Ο Όσιος Αρσένιος κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 445 μ.Χ. Το έργο του και η διδασκαλία του διασώζονται κυρίως μέσα από το Γεροντικό, όπου καταγράφονται λόγοι και περιστατικά από τη ζωή του. Η Εκκλησία τον τιμά στις 8 Μαΐου, αναγνωρίζοντάς τον ως έναν από τους μεγάλους Πατέρες της ερήμου και πρότυπο της ησυχαστικής ζωής.

