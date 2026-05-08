Με την κυβέρνηση να εξακολουθεί να διατηρεί τον στρατηγικό έλεγχο του πολιτικού σκηνικού, παρά τις πιέσεις της καθημερινότητας αλλά και τη φθορά της εξουσίας, ο πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη μαραθώνια συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας έδωσε τον τόνο εκπέμποντας μήνυμα ενότητας, αυτοπεποίθησης και εκλογικής ετοιμότητας και απορρίπτοντας τα σενάρια εσωστρέφειας. «Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της εξάωρης συνεδρίασης, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις των βουλευτών ήταν «ουσιαστικές και παραγωγικές».

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των Pulse και MRB, που καταγράφουν τη ΝΔ με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος, ενισχύουν στο Μέγαρο Μαξίμου την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την κυβερνητική στρατηγική – όπως αποτυπώθηκε και από τον πρωθυπουργό – να κινείται σε 4 βασικούς άξονες.

Ενότητα και συστράτευση απέναντι στη φθορά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν «αποκλίσεις στον ενθουσιασμό» με τον οποίο ορισμένα στελέχη υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές ότι η επόμενη περίοδος απαιτεί πλήρη πολιτική κινητοποίηση. «Πρέπει να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να δίνουν ακόμη και τις δύσκολες μάχες και να μην επιλέγουν μόνο «προστατευμένα περιβάλλοντα».

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ακόμη και αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισχυρή πρωτιά. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα αναμένεται αυξημένη παρουσία υπουργών και στελεχών στην κοινωνία, με έμφαση στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και την επανασύνδεση με κρίσιμα ακροατήρια της μεσαίας τάξης.

Η «σιωπηλή πλειοψηφία» ως πολιτικό στοίχημα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν στο Μέγαρο Μαξίμου στη φράση του πρωθυπουργού περί «σιωπηλής πλειοψηφίας» της ελληνικής κοινωνίας, την οποία θεωρούν κομβική για τη στρατηγική της επόμενης εκλογικής μάχης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υπάρχει ένα κοινωνικό σύνολο πολιτών που «έχει ταυτίσει το μέλλον του με την πολιτική της ΝΔ», εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτή η κοινωνική επιρροή είναι μεγαλύτερη από τα ίδια τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να απευθυνθεί κυρίως στους μετριοπαθείς, παραγωγικούς και οικονομικά ενεργούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν σταθερότητα αλλά ταυτόχρονα ζητούν ταχύτερες βελτιώσεις στην καθημερινότητά τους.

Οικονομία και κόστος ζωής στο επίκεντρο

Παρά τη θετική δημοσκοπική εικόνα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι το μεγάλο πεδίο πολιτικής δοκιμασίας παραμένει η οικονομία και κυρίως το αυξημένο κόστος ζωής. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα είναι η ακρίβεια», επιμένοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν «εύκολες λύσεις» πέρα από την ανάπτυξη, τη δημιουργία πλεονασμάτων και τις πολιτικές ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η τελική πολιτική μάχη θα κριθεί στην οικονομία, γι’ αυτό και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν οι παρεμβάσεις με κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για την οποία ήδη προαναγγέλθηκε ειδική συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Ιούλιο.

Επιτελικό κράτος και θεσμικές αλλαγές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην υπεράσπιση του επιτελικού κράτους, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «κατάκτηση» της κυβέρνησης, παρά τις αδυναμίες και τις ανάγκες βελτίωσης που — όπως παραδέχθηκε — εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το μοντέλο κεντρικού συντονισμού και στοχοθεσίας, θεωρώντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για θεσμικές και εκλογικές αλλαγές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημειακών παρεμβάσεων στην εκλογική νομοθεσία, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή και στη θεσμική κατοχύρωση της επικοινωνίας του με τη δημόσια διοίκηση «με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας».

Στόχος η τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της συνεδρίασης ήταν σαφές: η κυβέρνηση θεωρεί ότι εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο και βλέπει ως εφικτό στόχο μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική επικράτηση. «Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει ξανά τρεις συνεχόμενες εκλογές. Μπορεί να γίνει», ανέφερε ο πρωθυπουργός, αποτυπώνοντας τη στρατηγική στόχευση της ΝΔ για πολιτική κυριαρχία με ορίζοντα όχι μόνο την επόμενη κάλπη, αλλά συνολικά την επόμενη περίοδο διακυβέρνησης. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι όσο η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη και αδυνατεί να συγκροτήσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, η ΝΔ θα συνεχίσει να διατηρεί το πλεονέκτημα της σταθερότητας και της κυβερνητικής εμπειρίας. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η διατήρηση αυτής της υπεροχής θα εξαρτηθεί τελικά από το αν η κυβέρνηση μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσκοπική αντοχή σε απτές βελτιώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών — κυρίως στο πεδίο της οικονομίας.