Ένας άσεμνος πίνακας που κρεμόταν πάνω από το γραφείο του Τζέφρι Έπστιν μέσα στο διαβόητο αρχοντικό του στη Νέα Υόρκη φέρεται να αναρτήθηκε για λίγο προς πώληση στο eBay έναντι ιλιγγιώδους ποσού.

Το έργο, διαστάσεων περίπου 1,2 επί 1,2 μέτρα και αναπαραγωγή του «Femme Fatale» του Kees Van Dongen, καταχωρίστηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου κάποια στιγμή μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες ως «Jeffrey Epstein’s Desk Art», με τιμή 25.000 δολάρια ή καλύτερη προσφορά.

Το έργο, που χρονολογείται περίπου στο 1905, απεικονίζει μια γυναίκα με μπλε απόχρωση στο δέρμα και παραιτημένη έκφραση, η οποία εμφανίζεται με το ένα στήθος γυμνό μπροστά στον θεατή, όπως αναφέρει η New York Post.

Lewd painting that hung over Jeffrey Epstein's desk appears to hit eBay for staggering sum https://t.co/cDZSkB15C3 pic.twitter.com/CEqAPz0sEE — New York Post (@nypost) May 7, 2026

Στο eBay φέρεται να εμφανίστηκε ο πίνακας που κρεμόταν πάνω από το γραφείο του

Η φωτογραφία της καταχώρισης στο eBay φαινόταν να ταιριάζει με τον πίνακα και την κορνίζα που κρεμόταν πάνω από το γραφείο του Τζέφρι Έπστιν στο πολυτελές αρχοντικό του στο Upper East Side, πριν από τη σύλληψή του το 2019 για σεξουαλική διακίνηση και τον θάνατό του που ακολούθησε.

«Ξέρεις ήδη γιατί βρίσκεσαι εδώ», ανέφερε η καταχώριση στο eBay. «Πρόκειται για την αναπαραγωγή του “Femme Fatale” του Kees Van Dongen, που κρεμόταν πάνω από το γραφείο του Τζέφρι Έπστιν στην έπαυλή του στο Μανχάταν. Δεν είναι φήμη. Τη φωτογράφισαν ομοσπονδιακοί ερευνητές, έγραψε γι’ αυτήν η New York Post, την κάλυψε και το Artnet. Ψάξ’ το στο Google τώρα. Το αυθεντικό έργο του Van Dongen πουλήθηκε στον Christie’s έναντι 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων το 2004. Ο Έπστιν κρέμασε ένα αντίγραφο και αυτό ήταν όλο. Απόλυτα ταιριαστό με το ύφος του», ανέφερε η καταχώριση.

Δεν υπήρχε καμία πιστοποίηση γνησιότητας που να επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο πράγματι για τον ίδιο πίνακα που κρεμόταν στο γραφείο του Έπστιν. Ωστόσο, η καταχώριση επέμενε πως ήταν το αυθεντικό αντικείμενο, αναφέροντας ότι είχε αποκτηθεί από δημοπρασία στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου πωλήθηκαν πέρυσι αρκετά από τα προσωπικά του αντικείμενα.

«Η περιουσία του Έπστιν το πούλησε αθόρυβα μέσω του οίκου δημοπρασιών Millea Bros στο Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς καμία αναφορά στην προέλευσή του», ανέφερε η καταχώριση. «Κάποιος το κατάλαβε έτσι κι αλλιώς. Αυτός ο κάποιος το πουλά τώρα στο eBay».

Πώς ένας πίνακας των 275 δολαρίων εμφανίστηκε στο eBay για 25.000 δολάρια

Η συγκεκριμένη δημοπρασία απέφερε τουλάχιστον 100.000 δολάρια, με αντικείμενα που φέρονται να προέρχονταν από την περιουσία του Έπστιν. Ανάμεσά τους ήταν το γραφείο του, μια βιβλιοθήκη που βρισκόταν στο διαβόητο δωμάτιο μασάζ, καθώς και μακάβρια έργα τέχνης, όπως ένα χάλκινο άγαλμα γυμνής γυναίκας, το οποίο είχε ντυθεί με νυφικό και κρεμαστεί με σκοινί πάνω από τη σκάλα του.

Αν ο πίνακας ήταν πράγματι αυθεντικός, ο πωλητής επιδίωκε να αποκομίσει μεγάλο κέρδος από τη διαβόητη προέλευσή του, καθώς το έργο είχε πουληθεί στη δημοπρασία του Νιου Τζέρσεϊ μόλις για 275 δολάρια. Αρχικά, μάλιστα, ο πωλητής φέρεται να ζητούσε ακόμη υψηλότερο ποσό, με τον τίτλο της πρώτης καταχώρισης να αναφέρει τιμή 50.000 δολαρίων ή καλύτερη προσφορά. Στη συνέχεια, η τιμή «Buy it Now» εμφανιζόταν μειωμένη στα 25.000 δολάρια. Στην καταχώριση είχε συμπεριληφθεί και μία λεπτομέρεια που στόχευε να ενισχύσει την αξιοπιστία του πίνακα. «Η κορνίζα είναι Eli Wilner. Οι ίδιοι κορνιζοποιοί που χρησιμοποιούνται από τον Λευκό Οίκο. Παρακαλώ», έγραφε ο πωλητής. «Κάν’ το δικό σου. Κρέμασέ το πάνω από ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ γραφείο. Τολμηρή επιλογή». Ο πωλητής, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δεν δεχόταν επιστροφές, ενώ εμφανιζόταν ανοιχτός σε διάφορους τρόπους παράδοσης.

Το eBay απέσυρε την καταχώριση του πίνακα

Τελικά, όμως, η καταχώριση αφαιρέθηκε λίγο αφότου η New York Post επικοινώνησε με το eBay για σχόλιο. «Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η καταχώριση παραβίαζε τις πολιτικές του eBay και αφαιρέθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια ακριβώς πολιτική παραβιάστηκε. Ωστόσο, οι όροι χρήσης του eBay απαγορεύουν την πώληση «προσβλητικού υλικού», όπως αντικειμένων που προωθούν ή εξυμνούν το μίσος, τη βία ή τις διακρίσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πολιτικές της πλατφόρμας, τα έργα τέχνης μεγάλης αξίας πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Ο πωλητής του πίνακα δεν απάντησε σε αίτημα της New York Post για σχόλιο.