Ο οίκος δημοπρασιών Millea Bros. στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ πούλησε έργα τέχνης και έπιπλα που ανήκαν στον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και σωματεμπορία Τζέφρι Έπσταϊν, με το ποσό που συγκεντρώθηκε να ανέρχεται σε περίπου 100.000 δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Περισσότερα από 20 έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα και έπιπλα, μεταξύ άλλων γραφείο του 1820 από τη Βιέννη, μπρούτζινο γλυπτό και μπαρόκ βιβλιοθήκη πωλήθηκαν πριν από λίγες μέρες στο δεύτερο γύρο της δημοπρασίας. Προηγήθηκε ο πρώτος γύρος τον περασμένο Ιούνιο.

Τα αντικείμενα φυλάσσονταν μέσα στην κατοικία του Τζέφρι Έπστιν στο Μανχάταν 1.850 τετραγωνικών μέτρων. Η έπαυλη πουλήθηκε στο πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, Μάικλ Ντάφεϊ, το 2021, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στην τιμή ευκαιρίας των 51 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δικηγόρος που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Έπσταϊν επιβεβαίωσε στη New York Post ότι η δημοπρασία διοργανώθηκε για να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό, ώστε να ικανοποιηθούν αξιώσεις από πιστωτές και ενάγοντες.

Ο Ντάνιελ Γουέινερ ανέφερε ότι εκκρεμεί πληρωμή 121 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πρόγραμμα Αποζημίωσης Θυμάτων του επιχειρηματία και ότι θα καταβληθούν περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσους διακανονισμούς με μεμονωμένους ενάγοντες.

Ο Τζέφρι Έπστιν ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Το 2008 καταδικάστηκε για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία, ενώ το 2019 συνελήφθη εκ νέου με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων σε Φλόριντα και Νέα Υόρκη. Η συνεργός του Γκίσλεϊν Μάξγουελ καταδικάστηκε αργότερα για παρόμοιες υποθέσεις. Ο δισεκατομμυριούχος πέθανε στη φυλακή στις 10 Αυγούστου του 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του. Ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο ως αυτοκτονία.