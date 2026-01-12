Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η γρίπη παρουσιάζει εκτεταμένη διασπορά στην κοινότητα, ασκώντας έντονες πιέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα νοσοκομεία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με πρωτοφανή φόρτο, τόσο στα επείγοντα όσο και στις κλινικές νοσηλείας, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά τα Θεοφάνια παρατηρείται υπερδιπλασιασμός τόσο των προσελεύσεων όσο και των εισαγωγών περιστατικών γρίπης στα νοσοκομεία. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την εμφάνιση σοβαρών νοσήσεων, με ασθενείς να νοσηλεύονται είτε σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είτε σε κλινικές, ενώ, ευτυχώς, οι απώλειες ζωών παραμένουν περιορισμένες.

Οι πιο βαριές περιπτώσεις αφορούν κυρίως ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι το εμβόλιο διατίθεται δωρεάν και είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω των φαρμακείων. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι η κορύφωση της γρίπης βρίσκεται ακόμη μπροστά μας.

Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στα περιφερειακά νοσοκομεία που εφημερεύουν καθημερινά με περιορισμένο προσωπικό, ειδικά στις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα νοσοκομεία δέχονται ημερησίως από 30 έως 50 ασθενείς με γρίπη, ενώ 10 έως 20 από αυτούς χρειάζονται εισαγωγή για νοσηλεία.

Το παράδειγμα του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας

Ενδεικτική της πίεσης που ασκείται στο σύστημα είναι η εικόνα που καταγράφηκε στον «Ευαγγελισμό». Κατά την εφημερία των Θεοφανείων σημειώθηκε μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων ετών, καθώς περισσότερα από 100 άτομα με γρίπη προσήλθαν στα επείγοντα και 50 από αυτά εισήχθησαν για νοσηλεία.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην προχθεσινή εφημερία, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, με πάνω από 100 ασθενείς να επισκέπτονται τα επείγοντα λόγω γρίπης και 30 να χρειάζονται εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή, συνολικά 39 ασθενείς νοσηλεύονται με γρίπη στο νοσοκομείο, με ορισμένους εξ αυτών να είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ ή να παρουσιάζουν βαριά κλινική εικόνα χωρίς να απαιτείται διασωλήνωση.

Ανάλογη εικόνα αυξημένης διασποράς και πίεσης καταγράφεται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη δυναμικότητά τους και τον πληθυσμό ευθύνης που εξυπηρετούν.

Τέλος, επαναλαμβάνεται με έμφαση η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των νοσοκομείων με προσωπικό, καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης του θεσμού του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει, όπως επισημαίνεται, σε μεγάλο βαθμό ανενεργός.