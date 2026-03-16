Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ξεκαθάρισε σήμερα πως οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους, αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών που ζουν κοντά στα σύνορα.



«Οι εκατοντάδες χιλιάδες σιίτες κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί και συνεχίζουν να απομακρύνονται από τα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους νότια της περιοχής του ποταμού Λιτάνι», κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, «μέχρι να είναι η ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ εγγυημένη», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσαν «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.



Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική λιβανική ένοπλη οργάνωση εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ ως απάντηση για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη.



Το Ισραήλ εξαπέλυσε ως απάντηση μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου, τα οποία έχουν ήδη στοιχίσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε 850 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 800.000 έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους, πολλοί από το νότο καθώς και από περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα, Βηρυτό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



