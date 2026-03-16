Ένα τεράστιο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, με εμφανή σημάδια σοβαρής ζημιάς και έντονη κλίση, συνεχίζει να πλέει ακυβέρνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε αεροσκάφος, το δεξαμενόπλοιο διακρίνεται να κόβει την επιφάνεια της θάλασσας σαν ένα μισοβυθισμένο φάντασμα, με το κατάστρωμα να γέρνει επικίνδυνα και την υπερκατασκευή να μοιάζει διαλυμένη από ισχυρό πλήγμα. Οι εικόνες από ψηλά ενισχύουν την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα πλωτό ναυάγιο που, παρά τα χτυπήματά του, εξακολουθεί να κινείται, αφήνοντας πολλά ερωτήματα για την κατάσταση των δεξαμενών και την ασφάλεια του φορτίου.

Το πλοίο φέρεται να έχει βρεθεί στην περιοχή μετά από επίθεση στα ανοικτά της Υεμένης, σε μια ζώνη που έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Παρά τη σοβαρή ζημιά, οι δεξαμενές LNG δεν έχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, υποστεί ρήγμα, ωστόσο η αβέβαιη πορεία του δεξαμενόπλοιου στη Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την ένταση της ναυσιπλοΐας, αυξάνει τον κίνδυνο για ένα ατύχημα.

Καθώς το κατεστραμμένο δεξαμενόπλοιο πλησιάζει τις ακτές της Μάλτας, οι τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές καταρτίζουν σενάρια έκτακτης ανάγκης, εξετάζοντας από ρυμούλκηση μέχρι και ελεγχόμενες επιχειρήσεις απομάκρυνσης του φορτίου.