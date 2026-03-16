Ένα ακόμη επεισόδιο έντασης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε λεκτικά σε γυναίκα ρεπόρτερ.

Η δημοσιογράφος, που εργάζεται για το ABC News, ρώτησε τον Τραμπ γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περίπου 5.000 πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της ερώτησης, ο Τραμπ φάνηκε να κάνει χειρονομία προς τη δημοσιογράφο, προτρέποντάς την να σταματήσει να μιλά, ενώ στη συνέχεια έδωσε τον λόγο σε άλλον, άνδρα δημοσιογράφο. Όταν εκείνη επέμεινε, ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα λέγοντας:



«Είσαι ένα πολύ αντιπαθητικό άτομο», πριν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στη δημοσιογράφο. Ο Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση και στο ίδιο το ειδησεογραφικό δίκτυο, χαρακτηρίζοντάς το ένα από τα «πιο ψεύτικα και διεφθαρμένα» μέσα ενημέρωσης.

«Ξέρετε κάτι; Το ABC News είναι ίσως ο πιο διεφθαρμένος ειδησεογραφικός οργανισμός στον πλανήτη. Νομίζω ότι είναι απαίσιοι», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος προσπάθησε να επανέλθει ρωτώντας αν έχει κάποιο σχόλιο για τους στρατιώτες που στέλνονται στην περιοχή, ο πρόεδρος απάντησε κοφτά:

«Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο από το ABC».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με γυναίκες δημοσιογράφους.

Τον περασμένο Νοέμβριο αποκάλεσε τη δημοσιογράφο του Bloomberg News, Catherine Lucey, «γουρούνα» κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Air Force One.

Επίσης, τον προηγούμενο μήνα επέκρινε δημόσια την Kaitlan Collins του CNN, όταν εκείνη του υπέβαλε ερώτηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με την υπόθεση του Jeffrey Epstein, χαρακτηρίζοντάς τη «τη χειρότερη δημοσιογράφο».

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα συγκρούσεων του Αμερικανού προέδρου με δημοσιογράφους, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τίθενται ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική και τις στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ.