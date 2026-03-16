Την εκτίμηση ότι η ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια εξέφρασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας παράλληλα σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όταν ολοκληρωθεί η κρίση.

Σε δηλώσεις του στη δημοσιογράφο Λιζ Λάντερς του PBS, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε, με το τέλος της σύγκρουσης η αγορά ενέργειας θα αντιδράσει άμεσα, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη πτώση.

«Όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι πριν από την αεροπορική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, έδωσε σαφείς οδηγίες στον αμερικανικό στρατό να αποφευχθούν πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτησε από το Πεντάγωνο να μην υπάρξει καμία ζημιά στις εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο φόρτωσης των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Το νησί θεωρείται ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Ιράν, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν ξεκάθαρες οδηγίες να διατηρήσουν απόσταση από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Τους είπα να αφήσουν περίπου εκατό γιάρδες απόσταση γύρω από οτιδήποτε σχετίζεται με το πετρέλαιο», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική επίθεση «δεν πλησίασε καν» τις συγκεκριμένες υποδομές.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Όπως δήλωσε, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν ξανά εγκαταστάσεις στο μέλλον.

«Θα το χτυπήσω ξανά — το είπα ανοιχτά: θα το καταστρέψω», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη σύγκρουση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά ενέργειας.