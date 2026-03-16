Η σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, εκτός των μεγάλων απωλειών σε ανθρώπινες ζωές τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Περσίας, έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε ιστορικά τοπόσημα τόσο στην Τεχεράνη, όσο και στο κέντρο του Ισφαχάν, αλλά και στο Χοραμαμπάντ της επαρχίας Λουριστάν, με την UNESCO να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Μετά το παλάτι Golestan, που υπήρξε και τόπος κατοικίας της τελευταίας αυτοκρατορικής οικογένειας της Περσίας, στο κέντρο της Τεχεράνης που πλήγηκε κατά την διάρκεια αεροπορικής επιδρομής, σημαντικές ζημιές έχουν σημειωθεί στο παβίλιον Chehel Sotoun του 17ου αιώνα, που η κατασκευή του ξεκίνησε από τον Σάχη Αμπάς τον Μέγα και ολοκληρώθηκε επί Σάχη Αμπάς Β’ και χρησιμοποιήθηκε για δεξιώσεις.

Το παλάτι Golestan

Ο κήπος που περιβάλλει το παβίλιον Chehel Sotoun, μαζί με άλλους οκτώ κήπους που βρίσκονται όλοι στο Ιράν, έχουν χαρακτηριστεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 2011.

Το Chehel-Sotoun

Από τις αεροπορικές επιδρομές έχει πληγεί ακόμη το αυτοκρατορικό παλάτι Ali Qapu που βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πλατείας Naqsh -e Jahan, που επλήγη και αυτή, καθώς γειτνιάζει, από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Το αυτοκρατορικό παλάτι Ali Qapu

Η πλατεία βρίσκεται μπροστά από το παλάτι στο κέντρο του Ισφαχάν και κατασκευάστηκε μεταξύ του 1598 και του 1629. Η UNESCO έχει ανακηρύξει το παλάτι και την πλατεία Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς λόγω της πολιτιστικής και ιστορικής τους σημασίας.

Εκτεταμένες ζημιές έχει υποστεί επίσης και το Falak ol Aflak που ονομάζεται και Κάστρο Shapur Khast, που βρίσκεται στην κορυφή του μεγάλου ομώνυμου λόφου, στην πόλη Χοραμαμπάντ της επαρχίας Λουριστάν.

Το Falak ol Aflak

Πρόκειται για μια γιγαντιαία αμυντική κατασκευή που ανεγέρθηκε κατά την εποχή της δυναστείας των Σασσανιδών της Περσίας, μεταξύ 224 και 651 μ.Χ.