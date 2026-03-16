Τέλος στη ζωή του αποπειράθηκε να δώσει ένας εκπαιδευτικός στα Τρίκαλα, ο οποίος έπεσε στα παγωμένα και ορμητικά νερά του Πηνειού ποταμού, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ο 56χρονος εκπαιδευτικός επικοινώνησε με συναδέλφους του το βράδυ της Παρασκευής γνωστοποιώντας τους την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ στους δικούς του φέρεται να είπε ότι θα βουτήξει στο ποτάμι που ρέει δίπλα από το χωριό όπου διαμένει.

Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, άντρες της οποίας έφτασαν στο σημείο και βρήκαν στις όχθες του Πηνειού τις παντόφλες του. Αμέσως μετά ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων σε περίπτωση που ακούσουν φωνές ή δουν κάτι, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της ΕΜΑΚ η οποία όμως δεν μπορούσε να επιχειρήσει τη νύχτα.

Περίπου δύο ώρες αργότερα κάτοικοι της Φωτάδας, άκουσαν φωνές, εντόπισαν τον άνδρα και βούτηξαν για να τον βγάλουν έξω σώο, 2 χλμ. από το σημείο που είχε εξαφανιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες και ενημερώθηκε και η Εισαγγελία. Ο 56χρονος εκπαιδευτικός αναμένεται να περάσει από ψυχιατρική εξέταση στις αρχές της εβδομάδας.