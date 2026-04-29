Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Ρόμα, είναι η Μπόκα Τζούνιορς, σύμφωνα με το ESPN.

Ο 32χρονος Αργεντίνος επιθετικός έφυγε το καλοκαίρι του 2012 από την πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με την Παλέρμο, από την οποία το 2015 πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους, στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 2022.

Την τελευταία τετραετία ο Ντιμπάλα αγωνίζεται στη Ρόμα αλλά τόσο η περσινή όσο και η φετινή σεζόν δεν ήταν καθόλου καλές για τον ίδιο λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι.

Μια κατάσταση που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Μπόκα Τζούνιορς, η οποία, σύμφωνα με το ESPN, είναι πολύ κοντά στο να αποσπάσει το οριστικό «ναι» του Ντιμπάλα για τον επαναπατρισμό του.

Ο Αργεντίνος άσος έχει 3 γκολ και 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές φέτος με τη Ρόμα σε όλες τις διοργανώσεις και σε δηλώσεις για το μέλλον του άφησε τα πάντα ανοιχτά, με τη Μπόκα Τζούνιορς να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του.