Ένας γάμος στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια τελετή, αλλά μια εμπειρία υψηλής αξίας που μπορεί να ξεπεράσει τα 157.000 ευρώ: περίπου 130 καλεσμένοι ταξιδεύουν, μένουν κατά μέσο όρο τέσσερις νύχτες και τροφοδοτούν μια ολόκληρη αλυσίδα τουριστικών υπηρεσιών.

Ο γαμήλιος τουρισμός αναδεικνύεται έτσι σε έναν από τους πιο δυναμικούς και επικερδείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με έντονο διεθνή χαρακτήρα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα της Focus Bari «Saying Yes to Greece – Destination Weddings στην Ελλάδα: Η αποτύπωση της αγοράς», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο διεθνής χαρακτήρας της αγοράς, καθώς το 77% των γάμων που διαχειρίζονται wedding planners αφορά ζευγάρια από το εξωτερικό. Κυρίαρχες αγορές είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και το Ισραήλ, ενώ δυναμικά αναπτύσσονται νέες αγορές, όπως η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενδεικτικά, το 95% των επαγγελματιών δηλώνει ζήτηση από τις ΗΠΑ, το 58% από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 27% από την Αυστραλία, το 24% από τον Καναδά, το 18% από το Ισραήλ και το 16% από τα ΗΑΕ.

Η έρευνα καταγράφει και τις βασικές προτιμήσεις των ζευγαριών: το 95% αναζητά αυθεντικές τοπικές εμπειρίες και εξατομικευμένο σχεδιασμό, το 92% δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα, ενώ το 84% επιλέγει υψηλού επιπέδου γαστρονομία. Παράλληλα, το 34% στρέφεται σε eco-friendly πρακτικές, αποτυπώνοντας τη στροφή προς πιο βιώσιμα μοντέλα διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, ενισχύονται τάσεις όπως οι πολυήμεροι γάμοι, οι pre- και post-wedding δραστηριότητες και η συνολική εμπειρία προορισμού. Ενδεικτική είναι η δυναμική της ινδικής αγοράς, όπου ένας τριήμερος γάμος 300 καλεσμένων μπορεί να φτάσει σε προϋπολογισμό έως και 1 εκατ. ευρώ.

Το Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026 πραγματοποιηθήκε με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων, επαγγελματιών και διεθνών opinion leaders, αναδεικνύοντας τον γαμήλιο τουρισμό ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο γαμήλιος τουρισμός αποτελεί μια βαθιά προσωπική εμπειρία που δημιουργεί σημαντική αξία για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και αυξημένη δαπάνη. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας στάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως η ιστορία και η πολιτιστική της ταυτότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο του ψηφιακού περιβάλλοντος, με τη συνιδρύτρια του διεθνούς wedding media WedVibes, Alina Kupernina, να επισημαίνει ότι η επένδυση στις καμπάνιες προβολής είναι επιτακτική, καθώς η επιλογή προορισμού επηρεάζεται καθοριστικά από το digital περιβάλλον και το περιεχόμενο που αναρτάται στα social media από τα ζευγάρια και τους καλεσμένους.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ότι τα destination weddings λειτουργούν πλέον ως ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά προϊόντα, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος του GDPA, Θωμάς Πολίτης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του wedding tourism για την ελληνική οικονομία και την ανάγκη διαμόρφωσης συντονισμένης εθνικής στρατηγικής, προκειμένου η Ελλάδα να εδραιωθεί ως ισχυρός παίκτης στον παγκόσμιο χάρτη του γαμήλιου τουρισμού. Όπως ανέφερε, «ο γαμήλιος τουρισμός δεν αποτελεί απλώς μία ανερχόμενη μορφή τουρισμού, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία», επισημαίνοντας την ανάγκη για στοχευμένη διεθνή προβολή, αναβάθμιση υποδομών και στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του ΣΕΤΕ.