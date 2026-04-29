Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο δέχθηκε, μετά τις πιέσεις της κόρης του, Βαλεντίνα, να ανοίξει λογαριασμό στο Tik Tok και το πρώτο βίντεο που ανέβασε είχε 3 εκατ. προβολές μέσα σε λίγες ώρες, δείγμα της αγάπης του κόσμου που παραμένει αναλλοίωτη.

Ο «θεϊκός κοτσιδάκιας», ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, είναι διαχρονικά ο αγαπημένος των Ιταλών φιλάθλων και μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει και να είναι 59 ετών πλέον, η αγάπη προς το πρόσωπό του όμως παραμένει πολύ έντονη.

Αυτό φαίνεται και από τα social media, όπου ο Μπάτζιο είναι πιο δραστήριος τα τελευταία χρόνια έπειτα από τις πιέσεις της κόρης του, η οποία μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένη από τα αποτελέσματα καθώς κάθε ανάρτηση του πατέρας της «πουλάει» τρελά.

Έτσι, αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό και στο Tik Tok και ανέβασε το πρώτο βίντεο, το οποίο τον δείχνει να παίζει με μια μπάλα. Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, το οποίο σε λιγότερο από έξι ώρες είχε τρία εκατ. προβολές, με τους Ιταλούς να δείχνουν συνεχώς την αγάπη τους για τον θρυλικό πρώην παίκτη των Γιουβέντους, Φιορεντίνα, Βιντσέντσα, Μίλαν, Ίντερ, Μπολόνια και Μπρέσια.