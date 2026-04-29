Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη ανακοίνωσή της για τα μέτρα αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης, θέτει μεταξύ των προτεραιοτήτων της τα Ηλιακά Θερμικά, «μετά από συνεχείς παρεμβάσεις στον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen, τον τελευταίο 1,5 χρόνο», του αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ .

Με την έκδοση της Στρατηγικής της ΕΕ για Θέρμανση και Ψύξη αναβαθμίζονται οι στόχοι της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας, που αποτελεί μια εγχώρια, παραγόμενη στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ, ανθεκτική και αξιόπιστη τεχνολογία και πηγή ενέργειας για τους πολίτες, τους αγρότες και τις βιομηχανίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι ο κ. Μανιάτης έχει κατ΄ επανάληψη θέσει τα ζητήματα ισότιμης προώθησης των Ηλιακών Θερμικών στην ΕΕ, μαζί με άλλες τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μεγάλα οφέλη για τους καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) όσο και το γεγονός ότι στην Ελλάδα ανθεί ένας εθνικός κλάδος κατασκευής και εγκατάστασης ηλιοθερμικών.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι «η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα μειώνει τον λογαριασμό ηλεκτρικού σε μια 4μελή οικογένεια, κατά 27-30%, ενώ ο Ηλιακός με ένα κόστος 1.000-1.200 ευρώ, κατασκευασμένος από ελληνικά χέρια, εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές αερίων ρύπων από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 25.000-30.000 ευρώ, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ ελληνική εργασία».

«Περηφάνια και συγκίνηση αισθανόμαστε όσοι αγωνιστήκαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλιακών Θερμικών (Solar Heat Europe) και την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), για να αναγνωριστεί η σημαντικότητα των Ηλιακών Θερμικών ως μιας σπουδαίας πηγής Πράσινης Μετάβασης και στήριξης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Της μοναδικής ίσως πηγής με καθαρά ευρωπαϊκή και κυρίως ελληνική τεχνολογία και τεχνογνωσία και με εξαιρετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών (έως 30% μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού), καθώς και στη λειτουργία θερμοκηπίων και την τηλεθέρμανση σχολείων, νοσοκομείων και μεγάλων αστικών περιοχών», δήλωσε ο κ. Μανιάτης και προσέθεσε:

«Η αναγνώριση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόσφατη ανακοίνωσή της, μειώνει το κόστος διαβίωσης των συμπολιτών μας, ενισχύει και αυξάνει τις προοπτικές εργασίας των 5.000 Ελλήνων εργαζομένων και κυρίως δίνει μια ιδανική ευκαιρία παγκόσμιας ανάπτυξης ελληνικής κι ευρωπαϊκής Πράσινης Τεχνολογίας.

Τώρα πια ξεκινάμε τις επόμενες εβδομάδες τον νέο αγώνα για να διασφαλίσουμε πολλαπλή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά Ταμεία, ώστε στα επόμενα 7 χρόνια να έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί θερμοσίφωνες σε διπλάσιο αριθμό κτιρίων από τα σημερινά 12.000.000 ευρωπαϊκά κτίρια (κατοικίες κι επαγγελματικά), να έχουν τριπλασιαστεί οι εργαζόμενοι του τομέα και μέσα από τη στήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας να αποκτήσει η Ελλάδα και η Ευρώπη έναν κορυφαίο τομέα Πράσινης Μετάβασης».