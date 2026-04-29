Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) ο Βάλτερ Ματσάρι, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη διοίκηση του Ηρακλή και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο «γηραιός» επέστρεψε έπειτα από εννιά χρόνια στη Stoiximan Super League και όλα δείχνουν πως στον πάγκο τους θα έχουν προπονητή-όνομα, καθώς οι συζητήσεις με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Το όνομα του Ματσάρι ήρθε στο προσκήνιο για τον Ηρακλή την Τρίτη (28/4) και μία μέρα μετά ο πρώην προπονητής των Νάπολι και Ίντερ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση της ΠΑΕ.

Το αν αυτές θα οδηγήσουν ή όχι σε οριστική συμφωνία θα φανεί τα προσεχή 24ωρα, το γεγονός πάντως ότι ο Ιταλός ήρθε στην Ελλάδα σημαίνει πως το κλίμα είναι εξαιρετικό μέχρι στιγμής και βλέπει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο να αναλάβει τον Ηρακλή.