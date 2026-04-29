Η διοίκηση του Ηρακλή φέρνει σήμερα Τετάρτη στην Ελλάδα τον πολύπειρο και ιδιαίτερα γνωστό τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι με την προοπτική των συζητήσεων για να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία.

Ο Βάλτερ Ματσάρι αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει από κοντά με τον ισχυρό άνδρα του Ηρακλή, Τάκη Μονεμβασιώτη, για το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Εφόσον επιτευχθεί το deal τότε αυτό θα σημαίνει ότι ο Γηραιός στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία ξεκινά πολύ δυνατά και με έναν πολύ έμπειρο προπονητή που έχει κοουτσάρει ομάδες όπως οι Σαμπντόρια, Νάπολι, Ίντερ, Γουότφορντ και Τορίνο.

O 64χρονος τεχνικός έχει πολυετή πορεία στους πάγκους και κυρίως σε ομάδες της Ιταλίας. Ο πολύπειρος προπονητής έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Σαμπντόρια, Ίντερ, Τορίνο, Κάλιαρι, ενώ περισσότερο από όλες τις ομάδες του έχει εργαστεί στη Νάπολι. Στη Νάπολι είχε μία πρώτη θητεία από το 2009 έως το 2013 και η τελευταία του ήταν από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Από τότε δεν έχει δουλέψει ξανά. Εκτός Ιταλίας δούλεψε στην ομάδα της Γουότφορντ.