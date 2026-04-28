Σε συζητήσεις με τον Βάλτερ Ματσάρι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας βρίσκεται η διοίκηση του Ηρακλή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Ο «γηραιός» θα αγωνίζεται στη Stoiximan Super League τη νέα σεζόν και αν πιστέψουμε όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα, τότε προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση σε ό,τι αφορά τη θέση του προπονητή και να δώσει τα χέρια με τον Ματσάρι.

Ο 62χρονος τεχνικός έχει περάσει από τους πάγκους των Ατσιρεάλε, Πιστοϊέζε, Λιβόρνο, Ρετζίνα, Σαμπντόρια, Νάπολι (δύο θητείες), Ίντερ, Γουότφορντ, Τορίνο, Κάλιαρι και δεν αποκλείεται να έρθει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι συζητήσεις με τον Ηρακλή έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως υπάρχει και συμφωνία. Όπως και να έχει, οι επαφές θα συνεχιστούν, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις.