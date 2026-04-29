Την Τρίτη 28 Απριλίου, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Στο Χιλιοστό», εκπρόσωποι του πολιτικού και διπλωματικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συντελεστές, συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ, δημοσιογράφοι, στελέχη του ΣΚΑΪ και φίλοι παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο σε αποκλειστική προβολή στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.



Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem, ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup Working Group Thomas Wieser, η Πρέσβης της Ολλανδίας Barbara van Hellemond και ο Πρέσβης της Γερμανίας Andreas Kindl. Από τον ΣΚΑΪ, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενημέρωσης Κωνσταντίνος Ζούλας, ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Σπανολιός, ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και η Chief Content Officer Άλκηστις Μαραγκουδάκη.

Από τον πολιτικό χώρο παρακολούθησαν την avant premiere ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Παππάς, ο Γιώργος Σταθάκης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Λίγο πριν την προβολή, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Η ιδέα του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 2024, όταν πρότεινα στην Ελένη (σ.σ. Βαρβιτσιώτη), όχι μόνον να επιστρέψει στο κανάλι από το οποίο ξεκίνησε τη διαδρομή της, αλλά να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ με βάσει το βιβλίο που είχαν γράψει με τη Βικτώρια (σ.σ. Δενδρινού). Κάνω αυτήν τη χρονική επισήμανση για να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και η επικείμενη προβολή του δεν σχετίζεται καθοιονδήποτε τρόπο με τη σημερινή πολιτική συγκυρία και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Άλλωστε αυτές ουδείς μπορούσε να τις προβλέψει, ούτε όταν γεννήθηκε η ιδέα, αλλά και ούτε όταν έγιναν τα δεκάδες γυρίσματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τις αρχές του 2025. Και έρχομαι τώρα στη δομή αυτού του ντοκιμαντέρ. Αν κάτι νομίζω το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι η Ελένη και η Βικτώρια δεν έμειναν στην οπτικοποίηση του βιβλίου τους. Ουσιαστικά έκαναν μια εντελώς νέα δημοσιογραφική έρευνα για το πως φτάσαμε στο δημοψήφισμα του 2015 και στην κόψη της εξόδου από την ευρωζώνη ξεκινώντας την αφήγησή του από την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, αλλά και την αμηχανία με την οποία την αντιμετώπισαν τόσο τα ελληνικά κόμματα, όσο και οι ξένοι εταίροι μας, από την αρχή της και μέχρι τα γεγονότα του 2015.

Είπα αφήγηση και μάλλον δεν είναι η σωστή λέξη, καθώς αν υπάρχει άλλη μια πρωτοτυπία στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, είναι ότι οι η Ελένη και η Βικτώρια απολύτως συνειδητά δεν παρεμβαίνουν εξιστορώντας εκείνες τα γεγονότα. Και στα έξι επεισόδια αφήνουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές να τα διηγηθούν και τις λίγες φορές που ακούμε τις φωνές τους είναι για διευκρινιστικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις.

Με άλλα λόγια είναι ίσως το πρώτο ανάλογο ντοκιμαντέρ που δεν έχει καμία προσωπική δημοσιογραφική παρέμβαση, δηλαδή voice over». Ο κ. Ζούλας έκλεισε ευχαριστώντας την εταιρεία παραγωγής για τη δημιουργία της σειράς και «με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιοκτήτη του Ομίλου μας Γιάννη Αλαφούζο, όχι μόνο γιατί αγκάλιασε αμέσως την ιδέα υλοποίησης του εν λόγω ντοκιμαντέρ, αλλά και γιατί διαχρονικά στηρίζει τη δημοσιογραφική έρευνα και την τυπολογία των ιδιοπαραγώμενων ντοκιμαντέρ την οποία δυστυχώς έχουν σχεδόν εγκαταλείψει τα άλλα ιδιωτικά κανάλια».

Αμέσως μετά, μετά έδωσε τον λόγο στις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, οι οποίες αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους από την παραγωγή του ντοκιμαντέρ, στις αναρίθμητες

συνεντεύξεις, στις ατελείωτες ώρες μοντάζ και κυρίως στη θερμή ανταπόκριση των συμμετεχόντων, που δέχτηκαν να καταθέσουν τη δική τους γνώση και εμπειρία για τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. «Για εμάς, ήταν πολύ σημαντικό η αφήγηση αυτή να είναι από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Δεν υπάρχουν αναλυτές, οικονομικοί, πολιτικοί, δεν υπάρχουν τρίτες φωνές, ούτε καν η δική μας φωνή, γιατί θέλαμε η ιστορία να ειπωθεί χωρίς κανένα φίλτρο, μόνο από αυτούς που την βιώσανε με την ακρίβεια του Χιλιοστού».

Μετά την προβολή του επεισοδίου, ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ, Jeroen Dijsselbloem και Ευκλείδης Τσακαλώτος, απάντησαν σε επιπλέον ερωτήσεις των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού για την εμπειρία τους από τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και της κρίσης, ενώ το προσωπικό του σχόλιο κατέθεσε και ο Thomas Wieser.



Το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ, «Στο Χιλιοστό», βασισμένη στο best seller βιβλίο, «Η Τελευταία Μπλόφα», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 4 Μαΐου και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 21.00.



Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ, που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης – τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παρά ένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή. Δέκα χρόνια μετά, οι πρωταγωνιστές σπάνε τη σιωπή τους. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ δημόσια. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού, ως δημιουργοί, δεν αφηγούνται απλώς την ιστορία – την έζησαν. Ως ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες το 2015, κατέγραφαν σε πραγματικό χρόνο τις διαπραγματεύσεις, σε μια περίοδο όπου κάθε απόφαση

μπορούσε να αλλάξει την έκβαση.

